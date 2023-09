Setembro Amarelo: 8 livros que ajudam no cuidado com a saúde mental

Em análises profundas, Schopenhauer aborda a autoconsciência, a vontade, o suicídio, a loucura e suas relações com o comportamento. O filósofo não busca uma observação da psicologia como uma explicação de ocorrências puramente fisiológicas ou mecânicas. Para ele, a ciência estuda os fenômenos humanos por si só: uma relação de causa e efeito psicológica, que se dá por meio das motivações e representações mentais.

Autor: Arthur Schopenhauer.

“Rascunhos” (Imagem: Reprodução digital | Literando)

7. Rascunhos

Resultado de anos de escrita terapêutica, Marcelly Tatiani publica “Rascunhos” com objetivo de fazer as pazes com o passado e refletir sobre as emoções. Ao abordar temas como amor-próprio, relações românticas, valor das amizades e frustrações do crescimento, ela convida os leitores a fazerem o mesmo. Em cada poema, há um espaço em branco para o público preencher com os próprios pensamentos e sentimentos.

Autora: Marcelly Tatiani.