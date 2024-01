Deputado cearense propõe lei para punir divulgadores de fake news que induzem ao suicídio

Intitulado "Lei Jéssica Vitória", o projeto defende aumentar a pena do crime de indução ao suicídio por divulgadores de matérias fraudadas, após a morte da jovem mineira

O deputado federal Célio Studart (PSD) afirmou neste sábado, 23, que está protocolando um projeto de lei para aumentar a pena do crime de induzir ou instigar o suicídio, com foco em páginas e pessoas que divulguem informações falsas na internet. A medida propõe alterar o artigo 122 do Código Penal brasileiro.

"Iremos propor projeto de lei que pune, desmonetiza e impede contrato com páginas que divulguem fake news, resultando em induzimento ao suicídio. Basta!", explicou o deputado em publicação no X (antigo Twitter).