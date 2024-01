Após morte de Jéssica Canedo, bolsonaristas fazem campanha para Choquei perder seguidores

Página de fofocas choquei começou a perder seguidores e parou com as postagens nos últimos dias Crédito: Reprodução / X (antigo Twitter) / Choquei

Deputados bolsonaristas começaram a fazer uma campanha para que as pessoas deixem de seguir o perfil de fofocas de celebridades Choquei, nas redes sociais. A campanha ocorre na esteira do caso da morte da jovem Jéssica Canedo, 22, vítima de informações falsas envolvendo um inexistente relacionamento com o humorista Whindersson Nunes.

A garota e o humorista já haviam negado qualquer tipo de relação, mas as publicações não foram retiradas do ar. Na última sexta-feira, 22, Jéssica, que já havia feito um apelo público para a retirada das postagens, foi encontrada morta; por suicídio. Segundo a família, ela sofria de depressão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O caso explodiu nas redes sociais, com diversas críticas ao perfil de fofocas e discussões sobre quais são os limites das postagens em redes sociais. Entre os parlamentares que pedem o boicote à página estão o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Play

Até à tarde desta segunda-feira, 25, o perfil do Choquei no Instagram tinha 21 milhões de seguidores. No X (antigo Twitter), são 6,8 milhões.

Ministro defende regulação das redes sociais Após a repercussão do caso, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Silvio Almeida, se pronunciou. Em publicação no X, o representante defendeu a regulamentação das plataformas digitais e acusou "irresponsabilidade de empresas". O ministro destacou que o caso era o segundo envolvendo pessoas jovens em redes sociais que ele havia tomado conhecimento e considerou o acontecimento como uma "tragédia".

"Em menos de um mês este é o segundo caso de suicídio de pessoa jovem - e que guarda relação com a propagação de mentiras e de ódio em redes sociais - de que tenho notícia. Tragédias como esta envolve questões de saúde mental, sem dúvida, mas também, e talvez em maior proporção, questões de natureza política. A irresponsabilidade das empresas que regem as redes sociais diante de conteúdos que outros irresponsáveis e mesmo criminosos (alguns envolvidos na politica institucional) nela propagam tem destruído famílias e impossibilitado uma vida social minimamente saudável", escreveu Almeida. E seguiu: "Por isso, volto ao ponto: a regulação das redes sociais torna-se um imperativo civilizatório, sem o qual não há falar-se em democracia ou mesmo em dignidade. O resto é aposta no caos, na morte e na monetização do sofrimento", concluiu. Em menos de um mês este é o segundo caso de suicídio de pessoa jovem - e que guarda relação com a propagação de mentiras e de ódio em redes sociais - de que tenho notícia. Tragédias como esta envolve questões de saúde mental, sem dúvida, mas também, e talvez em maior proporção,…