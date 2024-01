Whindersson Nunes lamenta morte de jovem apontada em fake news como sua affair

Whindersson Nunes Crédito: Eunivan/Divulgação

Whindersson Nunes se manifestou publicamente a respeito da morte da mineira Jéssica Canedo, que foi apontada em uma fake news como affair dele. De acordo com o portal G1, o comediante divulgou um comunicado por meio de sua produtora neste sábado, 23, lamentando o óbito da jovem. A história sobre o suposto relacionamento entre a estudante e o humorista começou a circular nas redes sociais no início desta semana, quando páginas voltadas para fofocas sobre celebridades publicaram prints falsos de uma conversa entre eles. Na ocasião, ambos desmentiram os boatos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Jéssica chegou a publicar no seu perfil do Instagram uma mensagem afirmando estar "sofrendo ataques" e pedindo para que as postagens que disseminavam a fake news fossem apagadas.

"Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho", disse o artista em nota divulgada hoje. Uma das páginas que publicaram a informação falsa foi a Choquei, que se dedica a conteúdo de celebridades e a notícias em geral. De acordo com o G1, um dos administradores do perfil chegou a ironizar publicamente o pedido feito pela estudante.

Neste sábado, a página publicou uma nota nas redes sociais lamentando "profundamente o ocorrido" e se solidarizando com familiares da jovem. Além disso, também destacou que "não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações". Leia nota da Choquei na íntegra: "Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com os familiares e todos os afetados pelo triste acontecimento. Reforçamos nosso compromisso em agir com diligência e responsabilidade. O perfil Choquei (@choquei), por meio de sua assessoria jurídica, vem esclarecer aos seus seguidores e amigos que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas por esse perfil. Cumpre esclarecer que não há responsabilidade à ser imputada pelos atos praticados, haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas. Em relação aos eventos que circulam nas redes sociais e que foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jéssica Vitória Canedo, queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício do direito à informação.

O compromisso deste perfil sempre foi e será com a legalidade, responsabilidade e ética na divulgação de informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal, em especial no art. 5º, inciso IX. Por fim, reafirmamos nosso respeito pela intimidade, privacidade, bem-estar e pela integridade. São Paulo-SP, 23 de dezembro de 2023.

DRA ADÉLIA DE JESUS SOARES

OAB/SP n. 220.367"