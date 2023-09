Setembro Amarelo: conheça o mês de prevenção ao suicídio

Data, originária dos Estados Unidos, busca promover a conscientização sobre a saúde mental. Saiba mais sobre as origens da campanha e como prestar atenção aos sinais de alerta

A data oficial para o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é 10 de setembro, mas o mês inteiro pode ser utilizado para promover ações relacionadas à saúde mental . Em 2023, o lema do projeto é “Se precisar, peça ajuda!”.

A Organização Mundial da Saúde ( OMS ) define o suicídio como “um sério problema de saúde pública global”. No Brasil, a conscientização sobre a temática foi estabelecida no calendário nacional por meio da campanha Setembro Amarelo .

Conheça mais sobre as origens da campanha Setembro Amarelo e como prestar atenção aos sinais de alerta relacionados à saúde mental.

O que é o Setembro Amarelo?

A campanha Setembro Amarelo é uma iniciativa que objetiva atuar na conscientização e na prevenção ao suicídio. A temática, segundo o portal do projeto no Brasil, ainda é vista como um tabu e as ações procuram esclarecer e identificar a problemática ao público em geral.

"Precisamos orientar para conscientizar, prevenir e no mês de setembro concentramos os nossos esforços e vamos para a prevençao efetiva do suicídio”, reflete em nota o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), o médico Antônio Geraldo da Silva.

Como surgiu o Setembro Amarelo

Antes do Setembro Amarelo, o programa “Yellow Ribbon” (“Fita Amarela”, em português) foi fundado nos Estados Unidos em 1994, seguindo o suicídio de Mike Emme. O jovem havia restaurado um Ford Mustang 1968 de cor amarela e era conhecido como “Mustang Mike”.

No funeral de Mike, as palavras “por favor, não faça isso, por favor, fale com alguém” foram colocadas em papéis amarelos ao lado de contatos para obter ajuda. Os adolescentes prenderam fitas da mesma cor em 500 pedaços desses papéis.

No Brasil, o Setembro Amarelo foi introduzido por Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP, no calendário nacional. Em 2014, a campanha — atualmente em sua nona edição — começou a ser realizada em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM).