Deputados aprovam contas do governo Camilo e Izolda em votação aberta

Foi a primeira vez que as contas do estado foram analisadas em votação aberta na Alece

A votação teve como base o relatório do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) apresentado em setembro deste ano com 54 ressalvas. O relator foi o conselheiro Alexandre Figueiredo , que apresentou 34 recomendações. Outras oito são da conselheira Soraya Victor e duas do conselheiro Edilberto Pontes .

Os deputados estaduais aprovaram nesta quarta-feira, 20, as contas do governo Camilo Santana (PT) e de Izolda Cela (sem partido), referentes ao ano de 2022, durante sessão na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), com 30 votos favoráveis e 5 contrários.

O deputado Sargento Reginauro, líder do União Brasil na Casa, foi um dos que votaram contra as contas, citando as ressalvas do parecer do TCE, destacando questões como endividamento, saúde e educação.

“A conselheira Soraya Victor traz uma série de tópicos (...) fazendo ressalvas, que nós alertamos ao longo desse ano todo, a questão do endividamento, de pagamentos excessivos de juros, (...) o custo da máquina com a folha de pagamentos, nós temos aqui a observação sobre a saúde”, argumentou durante o voto em plenário.

Entre um dos apontamentos do relatório, está a necessidade de “esforços concretos” para alcançar as metas previstas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Já em contrapartida, o vice-líder da bancada do PT na casa legislativa, Guilherme Sampaio, destacou que mesmo com as ressalvas citadas por Reginauro, o TCE aprovou a gestão de Camilo e Izolda.

“A conselheira Soraya Victor, e os demais conselheiros, todos eles, aprovam as contas do governador Camilo (e de Izolda), e o que ocorre é que é usual pela complexidade dos processos de contas que os Tribunais ao julgarem, aprovarem essas contas com recomendações e ressalvas”, pontuou o deputado.