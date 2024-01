Guilherme chama Evandro de "companheiro" após filiação de deputado ao PT

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, está de saída do PDT e irá se filiar ao PT no próximo domingo, 17 Crédito: Erika Fonseca/CMFor

O deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) chamou o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão (migrando para o PT), de “companheiro” nesta sexta-feira, 15. “Meu querido colega e companheiro, Evandro Leitão, recém filiado ao Partido dos Trabalhadores, nós o recebemos com muita honra, com muita satisfação, uma liderança de muita qualificação e que exerce um papel extremamente importantes do projeto político que está em curso no estado no Ceará”, afirmou Guilherme durante discurso de agradecimento na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), que outorgou a Guilherme a Medalha Boticário Ferreira, principal comenda do Legislativo da Capital cearense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Durante a sessão solene, foram exibidos vídeos de petistas ilustres felicitando Guilherme pela comenda como o ministro da Educação, Camilo Santana, e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

Em sua fala, Guilherme ainda definiu Evandro como um amigo, com quem compartilha “projetos e ideais”. “É uma grande honra ter a sua presença aqui neste momento de reconhecimento, para além do nosso coleguismo na Assembleia Legislativa, de ser dirigido por você. Eu tenho na conta um amigo, e um amigo daqueles que é sincero, que a gente compartilha projetos e ideais”, completou. Evandro Leitão está de saída do PDT e se filiando ao PT, após meses de embargos jurídicos com o PDT Nacional. O partido promete recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reivindicando o mandato do parlamentar por deixar a legenda fora do período da janela partidária. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) deu decisão favorável ao deputado. O presidente da Alece fez o pedido de filiação ao PT na última segunda-feira, 11, e foi aceito pela sigla três dias depois. O evento de filiação oficial ao partido está marcado para ocorrer no próximo domingo, 17, às 9 horas da manhã no auditório do Hotel Oásis Atlântico, no Meireles. Além de Evandro, sete prefeitos também irão se filiar à sigla. O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o governador Elmano de Freitas (PT), já confirmaram presença no evento. Sobre a filiação, Evandro afirmou que o objetivo é dar continuidade no trabalho como parlamentar e presidente da Alece, buscando apresentar resultados para a sociedade cearense. “Agora, depois de filiados, nós iremos agora oficializar no documento, é dar continuidade ao nosso trabalho, procurar fazer o possível para dar resultado ao partido, no sentido de levar fidelidade. E é isso que eu espero, através desse trabalho, a gente estar podendo apresentar resultados para a população cearense”, comentou.