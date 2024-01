Elmano cita Camilo, Cid, Ciro e Tasso em evento sobre planejamento: "Mérito de gerações"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19.12.2023: Elmano de Freitas, governador do Ceará, durante Comemoração dos 60 anos de Planejamento no Governo do Ceará, Palácio da Abolição. Crédito: FÁBIO LIMA

O governador Elmano de Freitas (PT) ressaltou o trabalho de governantes anteriores e o processo de planejamento no Estado do Ceará, em evento realizado nesta terça-feira, 19, em alusão aos 60 anos do planejamento de políticas públicas no Ceará, no Palácio da Abolição. O petista citou o trabalho das gestões de aliados e de ex-aliados do grupo governista, entre os quais Ciro Gomes (PDT), Tasso Jereissati (PSDB), Cid Gomes, Lúcio Alcântara, Camilo Santana (PT) e Izolda Cela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Elmano ressaltou a trajetória de planejamento no Estado e tratou como relevante, além da elaboração técnica, o debate político sobre o planejamento. “Nesse aspecto, eu sou prova. Sou de uma força política que muitas vezes nos manifestamos contrários, a várias questões que depois, por termos debatido e integrado o governo, percebemos que aquilo era correto e errado estávamos nós. Temos que ter humildade para reconhecer esses temas. Amadureceu quem estava no governo, amadureceu quem estava na oposição”.

Play