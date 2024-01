Deputados evangélicos fazem pazes no plenário após briga sobre Bolsonaro

Evandro comentou que havia conversado com os deputados em particular e que os dois tinham interesse em expressar pedidos de desculpas

Na sessão desta quarta-feira, 20, Evandro informou que conversou com ambos os deputados em particular, e que os dois tinham interesse em expressar o pedido de desculpas.

Após os deputados Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) e Pastor Alcides Fernandes (PL) protagonizarem desentendimentos na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o presidente da Casa, Evandro Leitão (PT) chamou os dois parlamentares para fazerem as pazes no plenário.

Na semana passada, o deputado Pastor Alcides comentou que as dissidências que ocorram ao longo dos dias não deveriam ter acontecido, uma vez que ele é “um homem de Deus e o apóstolo é um homem de Deus”.

“Uma ação sempre gera uma reação e eu reagi. Eu confesso, apóstolo, que eu fiquei preocupado à noite orando a Deus, saber que vossa excelência estava ferida e senti que, assim como eu estava orando, vossa excelência também estava orando para no outro dia fazer uma reconciliação, mas você voltou, novamente, a bater e eu pedi trégua”, disse o pastor.

No pronunciamento o deputado comentou que a iniciativa se assemelhava a uma situação de conflito entre crianças, e que, com a ajuda de Evandro, ambos conseguiram estabelecer a harmonia.

“Da minha parte, ofereço o meu coração, me desculpe pelas palavras que cheguei a falar que foram interpretadas de uma maneira leviana, que não tive nem o pensamento de fazer isso”, completou Alcides.

O deputado Apóstolo Luiz Henrique se pronunciou, afirmando que, minutos antes da fala do parlamentar ele estava se sentindo “ferido”.

“Hoje fui chamado pelo presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, e ele me propôs a reconciliação, eu senti muito de Deus porque se eu não mostrar perdão aqui, não somente com as minhas palavras, mas com as minhas ações, eu seria um hipócrita”, pontuou o deputado do Republicanos.