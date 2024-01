Pesquisa aponta Haddad, Dino e Camilo como ministros mais bem avaliados; 79% não citam nenhum

À frente de Camilo aparecem o ministro da Fazenda Fernando Haddad , com 7%, e o ministro da Justiça e nome aprovado para integrar o Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, com 4%. 79% das pessoas ouvidas não souberam ou não responderam.

Em pesquisa de avaliação divulgada nesta quarta-feira, 20, pelo Genial/Quaest, o ministro da Educação, Camilo Santana , foi o terceiro mais citado com melhor avaliação até o momento. O senador eleito pelo Ceará foi lembrado por 2% de 2.012 pessoas entrevistadas.

Outros mencionados foram Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, ambos com 1%. Outros ministros da Esplanada ficaram com 7%.

A pesquisa da Genial/Quaest foi realizada entre os dias 14 e 18 de dezembro tendo a margem de erro de 2,2 pontos percentuais tanto para mais como para menos. O nível de confiança é de 95%.