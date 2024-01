Lula anuncia ato simbólico com Três Poderes para 8/1, um ano após ataques golpistas

“Nós estamos convidando um ato para lembrar a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro (...). O ato está sendo convocado por mim, pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara e pelo presidente da Suprema Corte”, afirmou o presidente durante discurso na última reunião ministerial de 2023.

Com a aproximação da data que marca um ano dos ataques às sedes dos Três Poderes , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira, 20, que irá realizar um ato simbólico em 8 de janeiro de 2024, junto com os presidentes da Câmara , do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com ele, o ministro da Justiça e Segurança Público, Flávio Dino, irá organizar o evento. Dino foi aprovado como novo ministro do STF em 13 de dezembro, mas só deve assumir o cargo na posse em fevereiro. Ele segue na pasta até o dia do ato, em 8 de janeiro.

O presidente também convidou os 38 ministros do governo a participarem do ato. “E quero lembrar os companheiros e companheiras ministras: ninguém está pedindo para não viajarem, mas eu quero a presença de todos os ministros e ministras no dia 8 de janeiro, aqui, deve ser na Câmara ou no Senado”, completou.

Atos golpistas de 8 de janeiro

Em 8 de janeiro deste ano, golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atacaram as sedes dos Três Poderes, levando a uma série de prisões e a instalação da Comissão Parlamentar Mista (CPMI).

A CPMI foi encerrada com o pedido de indiciamento de Bolsonaro e de mais 60 pessoas, apontando o ex-presidente como autor intelectual do caso.