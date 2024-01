Cid Gomes e Luizianne Lins se encontram em aeroporto de Brasília

O senador Cid Gomes (PDT) e a deputada federal Luizianne Lins (PT) tiveram um encontro casual no Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek, que durou poucos minutos no início da tarde desta terça-feira, 19.

Ele destacou que o nome do candidato, ou candidata, deverá ser definido apenas posteriormente, em sua opinião. Na ocasião, o senador não comentou a apoio diretamente a algum quadro, mas que objetivo é restabelecer aliança política.

"Tudo que eu estou fazendo é para preservar, restabelecer e resgatar uma aliança que a gente tem aqui, histórica, com o PT. Não só com o PT. Com o PP, com o PSD, vários partidos que têm sido tradicionais aliados nossos", disse o senador ao chegar na reunião de dissidentes do PDT que discutem o ingresso em outra sigla.

Quando Cid era governador do Ceará e Luizianne prefeita de Fortaleza, os dois chegaram a romper politicamente. Em 2012, a petista apoiava a candidatura de Elmano de Freitas à Prefeitura de Fortaleza, enquanto Cid era o principal padrinho político de Roberto Cláudio (hoje no PDT, à época no PSB). Em um dos momentos mais tensos da campanha, o então chefe do Palácio da Abolição chegou a afirmar que Luizianne era “vaidosa, arrogante e personalista demais”, e que "nada que não seja um espelho pra ela tem valor", além de “não gostar de trabalhar e passar o tempo todo fazendo confusão”.

Afirmou ainda que ela impedia a realização de obras na Capital. “Muita coisa deixou de ser feita aqui porque a Luizianne colocou dificuldade. Outras tiveram seu cronograma atrasado e algumas outras deixaram definitivamente de ser realizadas”, destacou. A ex-prefeita reagiu, afirmando que Cid tinha posições machistas e arrogantes. "Fortaleza não vai suportar coronel nem filhote de coronel produzido dentro dos gabinetes”, disse, em referência também a RC, que acabou sendo eleito no 2º turno.

Dez anos depois, em ato pró-Lula nas eleições de 2022, eles dividiram palco e se cumprimentaram com um "abraço de velhos aliados", dando indícios de que as mágoas ficaram no passado.