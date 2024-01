Grupo de Cid quer ir para o PSB, mas aguarda resposta sobre Recife

O destino partidário ficará para meados do mês de janeiro. As legendas na mira dos parlamentares são Podemos e PSB , mas o adiamento tem a ver com a espera da sigla socialista, que é de maior interesse do grupo .

A reunião do senador Cid Gomes (PDT) e grupo de aliados com deputados estaduais, deputados federais e prefeitos desta segunda-feira, 18, terminou novamente sem definição.

"Pela política estadual e pela manifestação de algumas pessoas, principalmente do Eudoro (Santana, presidente estadual do PSB), há um chamado para que a gente vá para o PSB. Mas o PSB, que é uma preferência muito ampla por ele, não está de todo resolvido", disse Cid.

O senador, ainda presidente do PDT Ceará, e os demais do grupo aguardam uma resposta do PSB Nacional referente ao acordo entre os dois partidos sobre Recife. O prefeito da capital pernambucana, João Campos, é do PSB, enquanto a vice, Isabella de Roldão, é do PDT.

Presidente nacional da sigla trabalhista, o deputado André Figueiredo tem dito que o apoio do PSB ao PDT em Fortaleza é condição para a sigla apoiar o PSB na capital pernambucana.

"O João está muito bem avaliado, vai ter a possibilidade de fazer agora uma aliança mais ampla do que fez na sua eleição, inclusive com apoio do PT, que não teve (no pleito de 2020), (inclusive) disputou com ele a eleição, e agora ele reúne todas as comissões para se Deus quiser ser eleito no primeiro turno", contou o senador.

Cid acrescentou que "tudo o que a gente não quer numa eleição é marola, que tenha problema, e o PDT Nacional tem demandado que em troca do apoio do PDT em Recife o PSB apoie em Fortaleza, mas acho que isso pra gente fica extremamente contraditório. Nós estamos saindo do PDT basicamente por uma visão diferente de uma seção do partido que está concretada em Fortaleza".

O PSB, presidida no Ceará por Eudoro Santana, deliberou que não irá apoiar a reeleição do prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), colocando em dúvida a aliança em Recife. Na última semana Cid Gomes se encontrou com Carlos Siqueira, presidente do partido.