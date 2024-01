Maria do Rosário, pré-candidata a prefeita de Porto Alegre Crédito: Reprodução/vídeo

Ex-prefeita e deputada federal, Luizianne Lins (PT) está disposta a batalhar internamente pela possibilidade de concorrer à Prefeitura de Fortaleza, em 2024, desta vez com o PT no Governo do Ceará e na Presidência da República. Pré-candidatas petistas a prefeituras de quatro capitais brasileiras gravaram vídeo em que defendem a postulação de Luizianne ao Paço Municipal. Assista: Após filiação de Evandro, pré-candidatas do PT em 4 capitais declaram apoio a Luizianne https://t.co/TQd1NKApjP pic.twitter.com/Fv3uAw70Cs Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 12, 2023

Play

Presidente do diretório municipal do PT em Fortaleza, o deputado estadual Guilherme Sampaio participou da reunião que selou o pedido de filiação nessa segunda-feira, 11. Pelas redes sociais, Guilherme afirmou que a "ida de Evandro fortalece a legenda em um momento no qual o partido lidera um projeto de lutas populares e redução das desigualdades sociais". Também presente na reunião dessa segunda-feira, Larissa Gaspar também felicitou a chegada do colega de Alece ao partido. No entanto, a deputada pondera que a filiação de Evandro Leitão ao PT e a pré-candidatura do parlamentar à Prefeitura de Fortaleza na sigla são coisas distintas. “A filiação do Evandro é uma coisa, a discussão do nome que vai representar a disputa eleitoral do PT em 2024 é um outro assunto que será tratado também no momento oportuno. Claro que daqui até março a gente vai debatendo, conversando, dialogando, mas isso é outra definição que virá em outro momento”, explicou a deputada depois da solenidade de reinstalação da Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal do Ceará (UFC).