RC: "Críticas mais duras a Sarto vêm de uma conspiração interna dos pseudopedetistas"

Ex-prefeito de Fortaleza também afirmou que não será candidato a disputa municipal do próximo ano e o que o foco do PDT é a pré-candidatura de Sarto

Ele alega que os parlamentares do PT e os vinculados a Capitão Wagner consideram a candidatura de Sarto em 2024 “muito competitiva”, diferente de alguns filiados do próprio PDT.

“De onde é que surgiram as críticas mais duras ao Sarto ao longo desse ano? Não foi do PT. Com quem você conversa do PT, considera a candidatura do Sarto super competitiva. Não foi da turma vinculada ao Capitão Wagner, porque também consideram a candidatura do Sarto muito competitiva. Foi mais uma vez uma conspiração interna dos pseudopedetistas, de quem estava abrigando um ninho dos outros aqui dentro do PDT e que por naturalidade estão saindo do PDT”, comentou o ex-prefeito.

Sem citar nomes, Roberto Cláudio afirmou que é muito “óbvio” entender quem são essas pessoas. “Vejam como estão as pesquisas internas, como está o sentimento de cada um deles, para identificar de onde parte a mais injusta e dura crítica, é dessa turma que parecia aliada, mas há muito tempo não estava por aqui”, completou.

Um grupo de cerca de 46 prefeitos, 14 deputados estaduais e 5 deputados federais, assim como o senador Cid Gomes, está de saída do PDT, após meses de briga interna. Um dos motivos da briga é a falta de apoio à candidatura de Sarto à reeleição de Fortaleza no pleito do próximo ano.

O grupo de Cid Gomes também queria formalizar o apoio ao governo de Elmano de Freitas (PT), enquanto o de Sarto, Roberto Cláudio, Ciro Gomes (PDT), e do deputado federal André Figueiredo (PDT), faz oposição à gestão petista.

Roberto Cláudio também ressaltou que não será candidato à prefeitura no próximo ano, e que foco dos diretórios municipal e estadual do PDT é a pré-candidatura de Sarto.

“Já é uma decisão clara no partido, e acho que esse movimento que entra agora no seu capítulo final, ajuda a clarear. O diretório municipal do PDT e o nacional têm uma clareza: a pré-candidatura do prefeito Sarto é o que nos une. Une a este PDT que permanece no PDT. Essa já é uma decisão consolidada”, comentou.