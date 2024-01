14 deputados estaduais do PDT entram com ação para se desfiliar alegando justa causa

Catorze deputados estaduais, entre titulares e suplentes, do PDT Ceará protocolaram ação de desfiliação por justa causa nesta quinta-feira, 14. Eles alegam grave discriminação política pessoal, mudança substancial do programa partidário. A ação, que é ainda baseada em carta de anuência, é assinada pelos advogados André Xerez, Hélio Parente, Luciana Carneiro e Paula Alencar, Leonardo Vasconcelos e Cássio Pacheco.

Sergio Aguiar

Romeu Aldigueri

Osmar Baquit

Oriel Filho

Marcos Sobreira

Lia Gomes

Jeová Mota

Salmito Filho

Helaine Coelho

Guilheme Landim

Guilherme Bismarck

Bruno Pedrosa

Antonio Granja

Tin Gomes

Os autores da ação afirmam que os parlamentares enfrentam no PDT uma situação de verdadeira "guerra política dentro do próprio partido", tendo como o epícentro do embate a gestão do Diretório Nacional, o deputado federal André Figueiredo.

No processo é dito que a liderança do atual presidente do PDT Nacional resultou no fim da convivência pacífica e harmoniosa anteriormente no partido. É citado também o progressivo tensionamento entre os dois grupos políticos, de um lado o de Figueiredo e do outro o de Cid Gomes.

"No segundo semestre de 2023, o progressivo tensionamento entre os dois grupos políticos do PDT-CE tem aumentado, sendo marcado por graves discriminações políticas e pessoais vis e desmedidas. Os Autores desta ação foram alvos de uma perseguição implacável, orquestrada pelo Sr. André Figueiredo e seus aliados, que abandonaram qualquer pretensão de aderência aos princípios programáticos do partido, entregando-se a uma gestão autocrática e egoísta focada em interesses pessoais, oscilando entre arbitrariedades e evidentes atentados à democracia ao não aceitar decisões judiciais que estão em pleno vigor, além das deliberações da maioria dos membros do Diretório Regional legitimamente eleitos", diz.

A ação acusa de ilegalidade as ações tomadas pelo Diretório Nacional do PDT, como o de desfazer o comando da gestão estadual eleita, tendo Cid Gomes como presidente.