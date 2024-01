Dino no STF: senadores e novo ministro celebram aprovação com "costelada"

O ministro Flávio Dino comemorou a aprovação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e, posteriormente, no plenário Senado Federal para integrar o Supremo Tribunal Federal (STF), em festa que reuniu senadores, ministros do Executivo e Judiciário. Ele deve tomar posse no dia 22 de fevereiro, anunciou nas redes sociais.

O local da celebração foi a casa do senador Weverton Rocha (PDT-MA), relator da indicação do ministro da Justiça na CCJ, localizada no bairro nobre de Brasília, Lago Sul. A festa contou com uma "costelada", geralmente oferecida pelo parlamentar às quartas-feiras.