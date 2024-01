2 deputados e 1 senadora do Ceará votaram contra derrubar veto à desoneração da folha

Na bancada cearense de deputados e senadores, apenas parlamentares petistas foram pela manutenção do veto

Entre os deputados federais cearenses, foram 17 a 2 pela derrubada do veto. Só votaram pela manutenção dois petistas: José Guimarães e Luizianne Lins. Outro petista, José Airton Cirilo, não votou.

O Congresso Nacional derrubou no período da tarde desta quarta-feira, 14, em sessão conjunta, o veto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia.

Entre os senadores, Luis Eduardo Girão (Novo) foi pela derrubada do veto e Augusta Brito (PT), pela manutenção. Cid Gomes (PDT) não votou.

Veja como votaram os deputados do Ceará

AJ Albuquerque (PP) Não

André Fernandes (PL) Não

Célio Studart (PSD) Não

Dayany Bittencourt (União) Não

Domingos Neto (PSD) Não

Dr. Jaziel (PL) Não

Eduardo Bismarck (PDT) Não

Eunício Oliveira (MDB) Não

Fernanda Pessoa (União) Não

Idilvan Alencar (PDT) Não

José Guimarães (PT) Sim

Júnior Mano (PL) Não

Luiz Gastão (PSD) Não

Luizianne Lins (PT) Sim

Matheus Noronha (PL) Não

Mauro Filho (PDT) Não

Moses Rodrigues (União) Não

Robério Monteiro (PDT) Não

Yury do Paredão (sem partido) Não



Veja como votaram os senadores do Ceará



Augusta Brito (PT) Sim

Eduardo Girão (Novo) Não

A lei aprovada no Congresso prorroga até 31 de dezembro de 2027 a vigência da política, que é contestada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Adotada desde 2011, a desoneração da folha de pagamentos é um benefício fiscal que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20%, incidente sobre a folha de salários, por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, a depender do setor produtivo. Com a decisão de Lula, o benefício perderia a validade no fim deste ano.

Além da prorrogação do benefício aos 17 setores, o Congresso também incluiu no projeto um dispositivo que reduz de 20% para 8% a alíquota previdenciária das prefeituras de municípios com até 142 mil habitantes.

A estimativa é que a medida atinja mais de 3 mil municípios no País e tenha impacto fiscal de cerca de R$ 11 bilhões, segundo cálculos da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Com Agência Estado