"Passa a ser um nome apto a disputar", diz secretário de Elmano sobre Evandro em 2024

Secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana afirmou ao O POVO que o pedido de filiação de Evandro Leitão ao PT, entregue nesta segunda-feira, 11, durante uma reunião em um café situado na parte nobre da Cidade, o torna um nome apto a disputar a Prefeitura de Fortaleza. Vladyson esteve na reunião. O pedido ainda será apreciado pela Executiva estadual, na próxima quinta-feira, 11, mas já existe uma maioria simpática ao ingresso de Evandro no partido.

O rito pode ser de prévias ou por meio de definição do diretório estadual do PT, no voto. "Junto com outros nomes do PT, ele passa a estar habilitado a disputar esse processo de escolha de candidatura. Esse rito é algo que é comum no PT. O presidente Lula está submetido a ele e todos os filiados. Esse é o rito que vamos seguir no ano de 2024", complementou o secretário.

São pré-candidatos do PT à Prefeitura de Fortaleza a ex-prefeita e deputada federal, Luizianne Lins, os deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, além do assessor especial Arthur Bruno. Neste momento, Luizianne persegue o objetivo de representar o PT na disputa com mais ênfase. Ao O POVO, na tarde desta segunda-feira, 11, ela afirmou que a iminente filiação de Evandro ao PT não o deixa mais perto da disputa: "Temos um partido de verdade, não um partido de aluguel."