Lula critica número de advogados no Brasil e defende cursos "primordiais para o desenvolvimento"

Segundo a OAB, o Brasil é o país que mais forma advogados no mundo, proporcionalmente, com um profissional para 164 brasileiros

A declaração aconteceu na quarta-feira, 6, na cerimônia de credenciamento do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), como instituição do ensino superior. No próximo ano, o instituto irá ofertar graduação em Matemática da Tecnologia e Inovação (IMPA Tech), no Rio de Janeiro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou sobre o alto número de advogados formados no país e afirmou que “nem a China e a Índia juntos, que têm 2 bilhões e 600 milhões de habitantes, formam mais advogados que o Brasil”.

“Nada contra formar advogado. Agora, é preciso que a gente forme mais em matemática, engenharia e física”, afirmou o presidente, acrescentando que “é preciso que a gente pegue aqueles cursos que são hoje primordiais para o desenvolvimento de uma nação, aquilo que o mundo hoje necessita, para que a gente possa ser mais competitivo”.

Segundo dados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), existe um advogado para 164 brasileiros, e cerca de 1,3 milhões de profissionais exercem regularmente a profissão. A entidade também classifica a abertura de cursos de Direito no país como “indiscriminada” e critica a qualidade do ensino superior das instituições.

“Se o número de inscritos na OAB é surpreendentemente grande, aquele referente aos estudantes de Direito é estarrecedor. Existem, hoje, no país, cerca de 1,8 mil cursos jurídicos no país e, atualmente, segundo dados do próprio órgão, são mais de 700 mil alunos matriculados”, informa.

A OAB ainda aponta o Ministério da Educação (MEC) como responsável pelo atraso da qualidade dos cursos de direito no Brasil. “Luta antiga e histórica da OAB, a qualificação do ensino de direito no país poderia ter avanços maiores se não fosse a autorização desenfreada de cursos superiores na área jurídica pelo MEC”, argumentam.

E continuam: “A Ordem, por meio do Exame de Ordem Unificado (EOU), acaba funcionando como uma espécie de funil educacional, peneirando os alunos aptos a trabalhar na área. A maioria não consegue passar no exame, e a taxa de aprovação, desde que a prova foi unificada no país, não passa de 20% - uma exceção foi o 33° EOU, em 2021, quando a taxa foi de 31,4%”.