Secretaria e manifestantes dão versões distintas sobre uso de sangue falso em confusão na Alesp

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, subordinada ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou nesta sexta-feira, 8, que não descarta a hipótese de que manifestantes tenham usado "produtos artificiais com coloração e aspectos semelhantes ao sangue humano" para fingir ferimentos após confronto com a polícia na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp). A pasta disse que teriam sido encontrados materiais do tipo entre pessoas que estavam no plenário, mas nada foi apreendido, e que as circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas. Os manifestantes, porém, dizem que batom estava com outras maquiagens na bolsa de uma manifestante e tem textura completamente diferente de sangue, e divulgaram um vídeo que mostra uma mulher sendo atingida na cabeça.

A alegação de uso de sangue falso foi explorada por bolsonaristas nas redes sociais. Eles alegam que teria existido armação no caso. Houve de fato, porém, confronto violento entre a Polícia Militar e manifestantes antes da votação do projeto de privatização da Sabesp, na quarta-feira, 6 de dezembro, que terminou com manifestantes e policiais feridos. Além das cenas gravadas, o Estadão confirmou que pessoas foram atendidas na área de saúde da Alesp, localizada no terceiro andar do prédio. A Casa Legislativa foi procurada para se falar oficialmente sobre os atendimentos mas ainda não se manifestou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A informação de que a Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação para apurar o caso foi noticiada na quarta-feira, 7, pelo site Metrópoles. A suspeita se baseia num vídeo que circulou entre policiais, deputados e integrantes do governo paulista. Nele, uma pessoa não identificada abre um tubo de batom líquido vermelho que teria sido encontrado no local e passa o material no braço de outra.