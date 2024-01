Carmelo Neto se reúne com Bolsonaro e Javier Milei na Argentina

O presidente estadual do PL está entre os brasileiros liderados pelo ex-presidente para acompanhar a posse de Milei no domingo, 10

O presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, nesta sexta-feira, 8, no hotel Libertador, em Buenos Aires.

Carmelo é o único cearense do grupo brasileiro que irá participar da posse do direitista no próximo domingo, 10, que, segundo assessoria de Bolsonaro, terá aproximadamente 60 pessoas. No encontro, estiveram outros nomes, como o senador Ciro Nogueira (PP), deputados como Eduardo Bolsonaro (PL) e ex-ministros, entre eles Fabio Wajngarten.