Ceará recebe "Caravana das Prerrogativas" da OAB para discutir direitos dos advogados

Na ocasião, os representantes pontuaram, em especial, o preconceito vivido por mulheres advogadas na área criminal.

“Essa luta está diretamente ligada à atuação das jovens advogadas, que somam mais de um milhão e trezentos mil. Muitas vezes, elas enfrentam situações em que a conduta da advogada é questionada. Essa pauta fortalece a busca pela valorização da advocacia feminina e pelo respeito”, comenta a vice-presidente da OAB-CE.

Para o Controlador Geral da CGD, que recebeu os representantes da OAB, as reivindicações da classe serão recebidas e, após formalizadas, soluções serão buscadas. “Vamos realizar reuniões e também marcaremos outras audiências, inclusive com outros secretários, para discutir e encontrar soluções apropriadas para cada demanda”, declarou Rodrigo Bona.

Segundo o controlador geral, a Controladoria não concorda com nenhuma violação. “É legítimo que todas as classes e toda a sociedade solicitem melhorias. Temos a visão de que isso é normal e benéfico para a sociedade”, concluiu.

Reivindicações dos advogados do Ceará

Durante o período, será realizado ato de Desagravo Público. A manifestação, que acontece na tarde desta segunda-feira, 16, na Sede da Secretária de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, é uma medida pela defesa de advogados que tenham sido ofendidos no exercício da profissão ou em razão dela no Estado.

Outra ação da Caravana é o lançamento da Escola de Prerrogativas, curso que tem o objetivo reduzir o desconhecimento da classe sobre os seus próprios direitos, previstos no Estatuto da Advocacia.