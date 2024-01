Lula retorna a Brasília, tem reunião com Múcio e participa de evento do PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornará a Brasília na sexta-feira, 8, depois de 10 dias longe da capital federal. Ele viajou em 27 de novembro para a viagem internacional que incluiu sua participação na Conferência do Clima. Na volta, foi direto para ao Rio de Janeiro para a reunião do Mercosul.

A agenda do petista, que acaba de ser divulgada, prevê decolagem do Rio às 9h e pouso às 10h20 em Brasília. Além disso, há outros dois compromissos:

16h - reunião com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, no Palácio do Planalto. Há preocupação com a possibilidade de um conflito entre Venezuela e Guiana pelo território de Essequibo, próximo à fronteira com o Brasil;