Governo Lula tem piora de avaliação na pesquisa Ipec e mantém regularidade no Datafolha

O governo Lula (PT) foi avaliado em pesquisas Datafolha e Ipec, divulgadas nesta quinta-feira, 7. A avaliação positiva do governo teve percentual igual nas duas pesquisas, com 38% de ótimo ou bom dos brasileiros, assim como nos índices que consideram a gestão regular, ruim, ou péssima, com 30% cada.

A diferença está na evolução dos números. No Datafolha, a avaliação do governo se manteve estável, enquanto na Ipec, a avaliação negativa cresceu.

As duas pesquisas possuem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.