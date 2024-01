Pastor de SC suspeito de financiar 8 de janeiro é solto por determinação do STF, diz defesa

O pastor Dirlei Paiz, preso em agosto por suspeita de financiar os atos golpistas de 8 de janeiro, foi solto na manhã desta sexta-feira, 8, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o advogado de defesa, Jairo Santos, o pastor foi liberado do presídio de Blumenau (SC) e está usando tornozeleira eletrônica enquanto responderá ao processo em liberdade.

A ordem de soltura, que está sob sigilo como o restante do processo, determina que o pastor catarinense fica proibido de acessar as redes sociais e de sair do País até o julgamento, segundo contou o advogado. Santos ainda informa que Paiz cumpriu outras medidas cautelares, como a entrega do passaporte. A decisão do STF também pede para que Paiz entregue armas caso possua alguma.

Paiz foi preso na 14ª fase da Operação Lesa Pátria, em 17 de agosto. A ação buscava colher provas mirando supostos incitadores da "Festa da Selma", expressão usada como um código para o ataque às sedes dos Três Poderes. Segundo a Polícia Federal, havia um grupo no Telegram com esse nome e com os articuladores do movimento.