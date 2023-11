Marcada para 4ª feira nova reunião da Executiva nacional do PDT para discutir crise no Ceará

Encontro acontece na véspera de reunião do diretório estadual e pretende definir situação da legenda no Ceará

Ainda conforme Figueiredo, a comissão solicitou apresentação de defesa no caso tanto a ele quanto a Cid. “Nós deveremos ter uma nova reunião da Nacional para votar o relatório que for apresentado pela Comissão de Ética do partido”. A informação foi dada durante coletiva de imprensa e antecipada pelo colunista Carlos Mazza .

Segundo André, “a Comissão Nacional de Ética está ouvindo as partes até terça-feira”. Questionado se o encontro será aberto a todos os membros do PDT, como aconteceu na primeira vez , ou apenas aos delegados nacionais, o deputado respondeu que a “reunião será da Executiva Nacional na sede do partido”.

Uma nova reunião da Executiva nacional do PDT deve definir os rumos do partido no Ceará. O encontro está marcado para a próxima quarta-feira, 8, às 18 horas, em Brasília. A informação foi repassada pelo presidente nacional da sigla, deputado federal André Figueiredo. A deliberação ocorrerá na véspera da reunião do diretório estadual convocada pelo senador Cid Gomes.

Na ocasião, André afirmou que o senador e seus aliados confrontaram decisão nacional ao marcarem reunião do diretório no Ceará. “É uma tentativa até mesmo de confrontar, mais uma vez, uma decisão da direção nacional partidária. Não sei para qual finalidade, se é para dar cartas de anuência, se é para dizer que vai brigar juridicamente, ou para dizer se vai sair do partido”.

A ala cidista do PDT marcou a reunião do diretório no Ceará para a próxima quinta-feira, 9. O encontro foi decidido em deliberação dos aliados do senador Cid Gomes na última segunda-feira, 30, após intervenção da Executiva nacional do partido. Contudo, de acordo com o líder nacional da legenda, uma decisão oficial deve ser emitida antes mesmo da reunião estadual.

Procurada pelo O POVO, a assessoria de comunicação de Cid Gomes não respondeu sobre a reunião da Executiva. No entanto, havia emitido nota justificando a motivação da reunião da direção cearense da sigla.

“Houve uma deliberação de forma ilegal pelo PDT Nacional, sem se dizer os motivos de uma possível intervenção no diretório do Ceará e sem a possibilidade de ampla defesa”. Por essa razão, foi convocado encontro. "Para discutir coletivamente a situação do partido, de sua Executiva e de seus filiados no Ceará, entendendo que há uma decisão judicial que assegura a vigência do diretório estadual do partido e a legalidade de suas deliberações".