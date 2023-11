Em reunião do PDT, Ciro disse que seu candidato era Salmito e não Sarto

A conturbada reunião do PDT do último dia 27 de outubro continua rendendo e, desta vez, com figuras remoendo as eleições de 2020. Em um momento do encontro, Ciro Gomes, estando com a palavra, disse que não foi ele que trabalhou contra uma chapa para governador apoiado pelo PT.

Em sequência, ele se refere ao secretário de Desenvolvimento Econômico, deputado estadual Salmito Filho (PDT), dizendo “tá aqui o Salmito que é camilista fanático e tal”. Ciro afirma que o parlamentar foi queimado pelo ministro Camilo para ser candidato a prefeito de Fortaleza em 2020 na última etapa.

“O Salmito foi queimado pelo Camilo na última etapa. O meu candidato a prefeito não era o Sarto, era você, Salmito. O candidato do Cid era você”, disse o ex-presidenciável.