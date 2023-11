RC diz que necessidade de intervenção no PDT Ceará "ficou clara para o Brasil inteiro"

Roberto Cláudio e José Sarto inauguram escola de tempo integral no Parque Dois Irmãos Crédito: Vitor Magalhães/O POVO

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) afirmou ter ficado claro para o "Brasil inteiro", após a reunião da executiva nacional do PDT, no Rio de Janeiro, que havia necessidade de intervenção no diretório cearense do partido. "Durante a reunião, ficou clara para o Brasil inteiro a necessidade de intervenção da nacional, até para proteger o partido. O que vai acontecer agora vai depender da capacidade de todos nós que estamos no PDT, de forma desprendida, construir a maior convergência possível neste momento, neste processo de intervenção da nacional", avaliou RC nesta quarta-feira, 1º. Ele esteve ao lado do prefeito José Sarto (PDT) em inauguração da Escola de tempo integral Roberto Cláudio Frota Bezerra, no bairro Parque Dois Irmãos. A unidade de ensino carrega o nome do pai de Roberto Cláudio, que morreu em janeiro deste ano.