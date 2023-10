Cid Gomes apresenta recurso contra liminar que suspendeu sua eleição no PDT

O senador aguarda decisão judicial para poder validar a eleição que o elegeu presidente do PDT Ceará até o fim do ano

Em mais um episódio da da crise interna do PDT, o senador Cid Gomes entrou nesta terça-feira, 17, com um recurso na Justiça contra a decisão que suspendeu os efeitos da reunião do partido que o elegeu presidente estadual da executiva na última segunda-feira, 16.

No encontro, diversos pedetistas aliados de Cid foram à sede do partido para a eleição que alçaria o senador ao comando do partido no Ceará. Do grupo próximo ao deputado federal André Figueiredo, hoje adversário de Cid na legenda, apenas um advogado esteve presente.

Cid foi eleito por 48 votos favoráveis e nenhum contrário, e apenas uma abstenção, para exercer a presidência até o fim do ano. No entanto, logo após a votação, a juíza Maria de Fátima Bezerra Facundo, da 28ª Vara Cível de Fortaleza, acatou pedido de liminar que suspendeu as decisões tomadas naquela tarde.