Ciro e Cid Gomes batem-boca em reunião do PDT: "Clima é o pior possível"

Irmão estão rompidos desde as eleições do ano passado e grupos de aliados travam embates

O encontro nacional do PDT realizado nesta sexta-feira, 27, em que foi aprovada a intervenção no Ceará, afastando o senador Cid Gomes do comando estadual, foi bastante acalorado e tenso. A reunião serviu para piorar os laços entre Cid e seu irmão Ciro Gomes, que chegaram a bater boca na reunião.

A "lavagem de roupa suja" entre os dois dominou o encontro, segundo apuração do O POVO. Eles chegaram ao local quase simultaneamente, mas não se cumprimentaram. Na reunião, eles chegaram a se levantar da cadeira e discutiram fortemente, com direito a gritos ouvidos do térreo e dedo no rosto.

A confusão se estendeu quando aliados de cada lado entraram também na discussão e por pouco a briga não chegou às vias de fato. Na saída do local, Ciro disse que o encontro foi muito ruim e o clima com seu irmão Cid "é o pior possível".