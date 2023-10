Com derrota, Cid Gomes considera possibilidade de deixar o PDT

Assunto foi tratado também com senadores correligionários que teriam tentado fazer com que Cid mudasse de ideia

O senador Cid Gomes pode estar com os dias contados no PDT após perder queda de braço na disputa com André Figueiredo pelo comando do partido no Ceará.

Em reunião com lideranças do Senador realizada ainda na quinta-feira, 26, o ex-governador do Ceará já afirmava que aquela poderia ser a última com os demais líderes, segundo apurou o O POVO. Tudo dependeria do encontro nacional do PDT, que terminou decidindo intervir no Ceará e afasta Cid do comando da sigla. Situação que pode levar o ex-governador a deixar a legenda.

Cid também conversou sobre uma possível saída de outros senadores do PDT, que tentaram demovê-lo da ideia.