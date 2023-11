Elmano e deputados lamentam morte de militante petista

Considerado um dos fundadores do partido na região, Argemiro disputou vaga na Câmara de Vereadores por duas vezes e também foi assessor parlamentar do governador Elmano de Freitas (PT). Além disso, lutou junto ao Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST) do Ceará.

Morreu Argemiro Teófilo, 59 anos, militante do PT em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense . Ele teve um mal súbito em casa na madrugada desta quinta-feira, 2. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais.

Homenagens

Em publicação nas redes sociais, o chefe do executivo cearense lamentou a morte do amigo. "Com imensa tristeza, recebo a notícia da morte repentina do amigo Argemiro Teófilo. Com muita dedicação, ele atuou na assessoria em meus dois mandatos como deputado estadual. O meu abraço fraterno aos familiares e amigos. Que Deus conforte os nossos corações", escreveu Elmano.

O líder do governo Lula na Câmara, deputado federal, José Guimarães (PT) se mostrou surpreso com o falecimento. "Estou profundamente chocado com a morte do companheiro Argemiro Teófilo, quadro histórico do PT de Juazeiro do Norte e que tanto contribuiu para o e fortalecimento do nosso partido. Argemiro era querido por todos, um homem generoso e que doou parte de sua vida pelo bem do PT."

A deputada federal Luizianne Lins (PT) também prestou homenagem a Argemiro. "Lamentamos profundamente o falecimento do companheiro Argemiro Teófilo, liderança histórica do PT e das lutas populares no Cariri. Nossos sentimentos a todos os companheiros, a famílias e amigos".

O perfil oficial do MST Ceará prestou homenagem ao militante. "Argemiro foi um amigo valioso para nossa organização, sempre esteve a frente das lutas por moradia em Juazeiro, desde muito jovem. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores na região do Cariri. Nos últimos tempos com a ocupação do MST ao Parlamento, a relação com o MST se ampliou e Argemiro passou a ser um grande apoiador da

Reforma Agrária".