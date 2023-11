Diante de acusações, líder do PT destaca que sogro de Ciro integra governo Elmano

O número dois da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) do governo Elmano de Freitas (PT) é Fernando Bezerra, pai de Giselle Bezerra, esposa do ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Fato foi destacado pelo líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa do Ceará, De Assis Diniz (PT), durante fala à tribuna da Casa. O vídeo com as falas do deputado têm sido compartilhado por parlamentares ligados a Cid Gomes.

"Perguntamos: se é tão legítimo o que o Ciro diz, o sogro do Ciro compõe o governo do Elmano. O sogro do Ciro está lá dentro de um espaço importante do governo. Ele esteve no governo Camilo, esteve no governo da Izolda e agora está no governo do Elmano. É muito importante perguntarmos a todos, o seu sogro, por que ele está lá?", indagou o parlamentar.