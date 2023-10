Juazeiro do Norte anuncia início da reforma da RFFSA de 1926

Prédio da RFFSA em Juazeiro do Norte Crédito: ASCOM / Juazeiro do Norte

A Secretaria de Cultura de Juazeiro do Norte iniciou nessa quarta-feira, 25, as obras da reforma e restauração do prédio da Rede Ferroviária (RFFSA) do município. Datado da época em que o Padre Cícero ainda estava vivo, o prédio possui importância histórica para a cidade. Agora, o espaço abrigará o Centro Cultural Daniel Walker Almeida Marques. Segundo a prefeitura, o prazo para conclusão das obras é de 180 dias, numa parceria entre o poder público e a Universidade Leão Sampaio.