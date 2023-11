Líder de Elmano diz que Ciro é responsável por fracasso do PDT: 'Ele não está bem'

O líder do governo Elmano de Freitas (PT), deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT), criticou nessa terça-feira, 31, os ataques de Ciro Gomes ao grupo do senador Cid Gomes . Ele disse lamentar muito o que considera irresponsável por parte do ex-presidenciável e acha que Ciro “não está bem”.

Conforme o parlamentar, da ala cidista do PDT, Ciro entrou com radicalismo e terminou as eleições de 2022 de forma vexatória. Ele acrescenta que o ex-prefeito de Fortaleza só venceu no Ceará quando o seu irmão Cid esteve agindo como articulador.

Aldigueri afirma que os ataques de Ciro são frutos de um desespero, pois o prefeito José Sarto, aliado do ex-governador e ministro, está sendo mal avaliado e não chega em um eventual segundo turno nas eleições municipais de 2024.

O deputado declara ainda que Ciro deverá receber mais processos por ofensas na última reunião do PDT.

“Ele vai sofrer mais processos de injúria, calúnia e difamação porque as pessoas começam a se revoltar. Você não pode tá falando da vida pública das pessoas, da honra, de graça, com acusações levianas”, aponta. “O Ciro tem que fazer essa mea culpa, cair na real porque ninguém aguenta mais. Está caindo no deboche. Ele vem apenas com bile, com o fígado, fazer acusações genéricas.”

Saída em grupo no PDT?

Prevendo uma possível saída em grupo por estarem sendo expulsos do partido e todo dia sendo perseguidos, nas palavras de Romeu Aldigueri, só restaria no PDT “um fusca quebrado”.