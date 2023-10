Deputado cearense José Guimarães fará mesma cirurgia de Lula

A cirurgia será realizada na próxima segunda-feira, 30. O deputado ficará afastado no Congresso por cerca de 15 dias

O deputado federal e líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), fará uma cirurgia no quadril na próxima segunda-feira, 30. O procedimento é o mesmo realizado pelo presidente Lula (PT), no fim de setembro.



Guimarães informou nesta sexta-feira, 27, nas redes sociais sobre a cirurgia e afirmou que deverá passar cerca de 15 dias em recuperação. Durante esse período, a liderança do governo ficará com o deputado federal Alencar Santana (PT).