Romaria de Finados deve levar 350 mil fiéis a Juazeiro do Norte a partir deste sábado

Evento é um dos maiores do "Ciclo de Romarias" de Juazeiro do Norte. Festejos vão até quinta-feira, 2, Dia de Finados

A tradicional Romaria de Finados em Juazeiro do Norte , na região do Cariri, tem início neste sábado, 28, e segue até o feriado do Dia de Finados, na próxima quinta-feira, 2 de Novembro. Segundo a Basílica Nossa Senhora das Dores, Igreja Matriz da cidade, a expectativa de público para a festividade gira em torno de 350 mil romeiros.

Rosivaldo destacou, ainda, a organização da cidade para receber a grande leva de fiéis. “Desde o início do ano, após a Romaria de Candeias, já começamos a fazer contato com o Poder Público e nos preparar para o ciclo seguinte de romarias. Contamos com a parceira do Governo do Estado na questão da infraestrutura, mas também da Prefeitura no tocante à saúde e ao atendimento dos romeiros”, explicou.

Durante os seis dias de festividades, os pontos turísticos que devem ser mais procurados pelos romeiros durante a Romaria de Finados são o túmulo do Padre Cícero, encontrado no altar da Capela do Socorro, o Horto, onde se encontra a estátua do patriarca, e também a Igreja dos Franciscanos e a Igreja dos Salesianos.