Romaria de Finados de Juazeiro do Norte reúne 350 mil fiéis

A Romaria de Finados , uma das maiores celebrações religiosas de Juazeiro do Norte , a 489, 2 km de Fortaleza , localizado na região do Cariri, reuniu 350 mil pessoas, segundo balanço da Basílica Nossa Senhora das Dores, Igreja Matriz da cidade. A romaria teve início no último sábado, 28, e segue até nesta quinta-feira, 2, Dia de Finados.

"A Romaria de Finados aqui de Juazeiro é uma das maiores romarias. Este ano, está bastante movimentado. Soprou as expectativas a vinda de romeiros não só do Nordeste mas de outros estados do Brasil", afirmou o padre Cícero José, reitor da Basílica, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

O religioso explica que o ápice da romaria é a benção do chapéu, que é a despedida dos romeiros para o envio missionário. Segundo ele, a organização pensou uma programação para procurar atender à toda a demanda, principalmente no último dia da romaria.

"Padim Ciço"

Durante os seis dias de festividades, os pontos turísticos mais procurados pelos romeiros durante a Romaria de Finados são o túmulo do Padre Cícero, encontrado no altar da Capela do Socorro, o Horto, onde se encontra a estátua do patriarca, e também a Igreja dos Franciscanos e a Igreja dos Salesianos.

De acordo com a crença católica, quem toca no local onde o "Padim Ciço" está enterrado recebe uma graça.

