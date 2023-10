Entenda por que Lula e PT são contra o uso de GLO no 8/1 e nos ataques milicianos no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu partido, o PT, se opõem ao uso da novo decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para resolver problemas de segurança pública. Nesta sexta-feira, 27, Lula afirmou que não pretende editar uma GLO para enfrentar as ameaças causadas pela milícia no Rio de Janeiro. A ferramenta também foi rejeitada pelo petista para lidar com os condenados pelos ataques do 8 de janeiro.

Nesta manhã, durante um café com jornalistas, presidente disse que "não quer as Forças Armadas nas favelas brigando com bandido". "Não é esse o papel das Forças Armadas e enquanto eu for presidente não tem GLO. Eu fui eleito para governar esse país e vou governar", disse Lula.

Em abril deste ano, o próprio presidente Lula pediu ao congresso que retire de tramitação dois projetos de lei que têm como propósito anistiar militares de crimes cometidos na vigência de um GLO. As duas foram propostas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sugerindo a criação de uma nova "excludente de ilicitude".