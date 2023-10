Academia Cearense de Letras homenageia Camilo Santana como cidadão honorário da entidade

A Academia Cearense de Letras (ACL) homenageou nesta sexta, 27, em Fortaleza, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), com o título de cidadão honorário da entidade e a Medalha Raquel de Queiroz. A honraria foi entregue no Palácio da Luz, no Centro da cidade. A cerimônia, que foi aberta ao público, contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e do reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida.

Durante a solenidade, o ministro agradeceu a instituição. "Me sinto muito honrado com essa homenagem, isso aumenta ainda mais as minhas responsabilidades, principalmente nesse momento que tenho a missão dada pela presidência de conduzir o que eu considero um dos mais importantes ministérios no País, que é a Educação", completou.

