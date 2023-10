Camilo nega crise com parlamentares por atraso de emendas e diz que já foram liberados R$ 785 milhões

O ministro da Educação Camilo Santana descartou crise com parlamentares devido a reclamações de atraso no repasse de emendas. Segundo ele, o ministério já liberou R$ 785 milhões. “Nós já liberamos mais de 785 milhões de emendas parlamentares esse ano”, afirmou neste sábado, 28, na Expo Favela Innovation .

O MEC já liberou, em 2023, R$785,9 milhões em emendas parlamentares para a Educação. Hoje acabamos de repassar mais R$48,2 milhões em recursos de emendas, dinheiro que vai para obras escolares e ações diversas da pasta, incluindo o envio para Universidades e Institutos Federais… — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) October 27, 2023

Um dos alvos de interesse dos parlamentares é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com valor de cerca de R$ 500 milhões. De acordo com levantamento do O Globo, apenas 4% do dinheiro destinado a emendas parlamentares do FNDE foram liberados.

O Ministério também não utilizou a verba de R$ 168 milhões, do extinto orçamento secreto. Os projetos do fundo seriam escolhidos por parlamentares.

Os parlamentares podem aplicar o valor na construção de creches, escolas de educação e na compra de ônibus escolar. Ainda segundo o levantamento, das emendas individuais do fundo, apenas R$ 7,1 milhões foram repassados do valor de R$ 75 milhões.

Ainda sobre os repasses a parlamentares, o ministro contou que “há questionamentos em algumas emendas”. “O próprio Tribunal de Contas da União (TCU) questionou e precisa ter alguns critérios”, comentou.