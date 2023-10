"Superar a crise para focar nas eleições de 2024", diz Gardel Rolim sobre reunião nacional do PDT

Alinhado ao prefeito José Sarto, o presidente da CMFor diz defender pacificação no PDT para que haja foco na formulação da chapa de vereadores da legenda no ano que vem

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), não comparecerá à reunião da Executiva nacional do partido, mas diz torcer por uma resolução definitiva para a crise no partido. Segundo o vereador, a prioridade da legenda deve estar nos trabalhos para as eleições de 2024.

Para isso, Rolim fala da necessidade que defende "um ambiente de paz" no partido. "Estou na torcida para que a gente encontre um entendimento e possa superar tudo isso a fim de fortalecer o PDT para as eleições, que já estão próximas”, disse o presidente da CMFor nesta quarta-feira, 25, durante inauguração da Procuradoria Especial da Mulher na Casa legislativa.

O encontro nacional do PDT está marcado para esta sexta-feira, 27, em Brasília. Há a expectativa é de que haja intervenção nacional do partido no diretório estadual, em meio à disputa pelo comando da legenda no Ceará entre os grupos do senador Cid Gomes e do deputado federal André Figueiredo.