Na véspera de reunião nacional, deputados do PDT revelam expectativas

Com o partido em crise, intervenção nacional poderá definir comando da sigla no Ceará. Deputados do PDT divergem entre si

O Ceará é uma das pautas centrais da reunião da Executiva Nacional do PDT que acontece nesta sexta-feira, 27, no Rio de Janeiro. Frente à crise instaurada no Estado, há a expectativa de que os rumos do comando cearense sejam definidos. O imbróglio tem dois lados bem marcados: o senador Cid Gomes, atual presidente da sigla no Ceará, que está alinhado ao governo do Estado, na figura de Elmano de Freitas (PT); e o deputado federal André Figueiredo, chefe interino do PDT Nacional, ligado ao ex-candidato ao executivo estadual Roberto Cláudio e ao prefeito de Fortaleza, José Sarto.



Para o deputado estadual Cláudio Pinho (PDT), a crise ainda é reflexo das últimas eleições quando a ala cidista apoiou a possível candidatura de Izolda Cela. "As pessoas falam em questão de diretório, de respeitar a decisão da maioria, algo que não foi feito há um ano. Como hoje está em outra esfera, está no âmbito nacional, vamos ver qual será a posição do partido lá no Rio de Janeiro, e o que será verdadeiramente aplicado no Ceará”. Segundo ele, a maior preocupação é que um dos lados atua contra a legenda na Capital cearense. “Parte do partido trabalha abertamente contra a maior prefeitura que o PDT tem no Brasil, que é o PDT Fortaleza. Isso, certamente, se refletirá nas eleições de 2024".