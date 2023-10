Departamento dos EUA investiga facção neofascista dentro do PDT

O grupo "Nova Resistência" segue ideologia extremista de escritor russo e entrou na mira do governo americano

O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América divulgou documento com investigação sobre o movimento brasileiro "Nova Resistência", grupo de orientação neofascista com ligação russa, em que membros são infiltrados no Partido Democrático Trabalhista (PDT).

No documento, o Departamento norte-americano acusa integrantes da Nova Resistência de "ter conexões profundas com entidades e indivíduos no ecossistema de desinformação e propaganda russo".