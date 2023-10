Após vitórias, Cid Gomes diz que não aceitará atos arbitrários de ninguém no PDT

O senador conquistou duas vitórias para conseguir o comando do partido no Estado em seu entrave contra o deputado federal André Figueiredo

"A maioria deve prevalecer e deve respeitar a minoria. Agora, a minoria não pode de forma autoritária se proclamar maioria. Toda essa falsa polêmica é fruto de uma minoria que não compreende e não se conforma em ser minoria e se aproveita da oportunidade de estar no exercício da presidência nacional para praticar atos arbitrários", disse Cid em referência ao grupo liderado por Figueiredo.

O senador Cid Gomes (PDT) conquistou duas vitórias judiciais na queda de braço com o deputado federal André Figueiredo (PDT) pelo comando da sigla no Ceará , na Justiça comum e eleitoral. O ex-governador celebrou e disse que quem fala por um partido é a maioria dos seus componentes.

O senador afirmou que não irá aceitar atos arbitrários de ninguém, quem quer que seja. Ele declarou que não será visto "batendo boca, falando mal, agredindo e provocando".

"Nós nos insurgiremos para fazer prevalecer o princípio básico da democracia, a maioria é quem deve tomar decisões. É preciso ter humildade, consciência, respeito pela vontade da maioria", disse Cid.

Ele afirmou que está tentando trazer um clima de paz para dentro do PDT e tentando fazer ser entendido que o partido precisa estar com esta paz interna para lutar a luta externa, que são as eleições.

Questionado se será o candidato a presidência estadual do partido, Cid disse "cada dia com a sua agonia", mas que quer que o diretório possa por sua maioria decidir os seu destinos e decidir o seu futuro a partir de segunda-feira às 15 horas, quando irá acontecer as eleições.