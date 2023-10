Pedetistas cearenses divergem sobre possível resultado de reunião da executiva nacional

Parlamentares do PDT irão se reunir na próxima sexta-feira, 27, no Rio, para discutir crise sigla no Ceará. André Figueiredo e Cid Gomes travam batalha pelo comando do partido

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT), não comparecerá à reunião da sigla, mas diz torcer por uma resolução definitiva para a crise no partido. Segundo o vereador, a prioridade da legenda deve estar nos trabalhos para as eleições de 2024.

A reunião da Executiva nacional do PDT será realizada na próxima sexta-feira, 27, no Rio, e as expectativas para o encontro são divergentes entre os parlamentares cearenses. Encontro definirá o futuro da sigla no Ceará, que enfrenta crise diante da batalha entre o deputado federal André Figueiredo e o senador Cid Gomes pelo comando do partido.

Para isso, Rolim fala da necessidade de defender "um ambiente de paz". "Estou na torcida para que a gente encontre um entendimento e possa superar tudo isso a fim de fortalecer o PDT para as eleições, que já estão próximas”, afirmou o presidente da CMFor nesta quarta-feira, 25, durante inauguração da Procuradoria Especial da Mulher na Casa legislativa.



Já a deputada estadual Lia Gomes (PDT) afirmou que não tem boas expectativas para a reunião do partido. Ela se mostrou desanimada e afirmou que partidos não deveriam ter dono.



"O histórico que vemos no Brasil é de que quase todas as legendas têm dono. Não se respeitam muito. Não se respeita os trâmites democráticos dentro do partido. Não respeitam muito a própria democracia", comentou.



Alinhada ao irmão Cid Gomes, ela toma um posicionamento apresentado anteriormente pelo senador. "Partido não pode ter dono, o partido tem que ser composto pelos filiados e representar a maioria", comentou Cid após conseguir duas decisões favoráveis na Justiça revertendo a desabilitação do diretório em mais um embate com a ala liderada pelo deputado André Figueiredo.



O encontro nacional do PDT foi convocado por Figueiredo, presidente nacional interino do partido . A expectativa é de que haja intervenção nacional do partido no diretório estadual, em meio à disputa pelo comando da legenda no Ceará entre os grupos do senador Cid Gomes e do deputado federal André Figueiredo.



A sigla no Estado vem passando por sequentes embates entre seus membros, com foco na presidência do partido no Estado. Cid Gomes estava presidindo o diretório estadual após acordo com André Figueiredo, mas após insatisfação com a condução dada pelo senador, Figueiredo decidiu retomar a presidência da legenda no Ceará.