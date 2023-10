Prefeitura de Caucaia paga benefício a mais de mil famílias atingidas por enchente

A gestão do município realizou o pagamento no valor de R$ 1.000 reais para famílias vítimas de incidentes

A Prefeitura de Caucaia realizou na quarta-feira, 18, o pagamento do Auxílio-Enchente para 1.031 famílias, no valor de R$ 1.000 a vítimas de enchentes em áreas prejudicadas nos últimos anos, principalmente nos bairros do Tabapuá, Parques das Nações, Conjunto Metropolitano, Picuí, dentre outros.

De acordo com a lei, o auxílio consiste no pagamento de parcela única e poderá ser utilizado para aquisição de gêneros alimentícios, produtos de limpeza, artigos pessoais, mobiliário residencial, eletrodomésticos e materiais de construção. As enchentes ocorrem há alguns anos, mas foram mais intensas em abril de 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O auxílio foi realizado por meio da Lei N° 3.604, criada em 25 de maio de 2023, como resposta do município aos problemas causados pelas enchentes. O pagamento foi disponibilizado após cadastro prévio da Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho, em parceria com a Defesa Civil.