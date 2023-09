Prefeitura de Caucaia abre oito postos para atendimento médico no sábado, 30

Neste sábado, 30, a Secretaria de Saúde de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, abre oito postos de saúde para serviços médicos, odontológicos e de enfermagem para a população das 8 às 16 horas. O Sabadão da Saúde, como é chamada a ação, é sempre realizado nos últimos sábados de cada mês.

Além dos serviços citados, as unidades ofertarão também cuidados com o hipertenso e o diabético, prevenção ginecológica, aferição de sinais vitais, teste de Covid-19, hepatites, sífilis e HIV, realização de cadastros e cartão nacional do SUS, além de uma aula de pilates solo na Praia do Cumbuco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a ação será lançada a Campanha de Multivacinação nas oito unidades abertas. A realização dos serviços tem o objetivo de otimizar a demanda e oferecer atendimento de qualidade com para o maior número de pessoas possível, não se restringindo apenas aos moradores daquela área do posto de saúde.