Assembleia Legislativa promove evento com serviços de emissão de documentos e vacinação

Na Tenda da Cidadania, haverá orientações sobre a Sala do Empreendedor da Alece, destinada aos microempreendedores individuais (MEI), com emissão de notas fiscais e de boleto do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). Os participantes também terão acesso aos serviços do Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) para abertura de reclamações.

Doze células de saúde fazem parte da programação, oferecendo orientações e serviços aos visitantes. “No setor de Psicologia serão distribuídos panfletos com orientações sobre os cuidados com a saúde mental. Os enfermeiros e médicos estarão aferindo pressão arterial, glicemia e colesterol. Na Nutrição, será verificado o índice de massa corpórea (IMC)”, conta o diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social (DSAS), Luís Edson Correa . Segundo ele, a imunização será contra gripe, hepatite e tétano.

Vacinação, verificação de pressão arterial e glicemia, emissão de documentos estão entre as ações promovidas pelo " Vem Pra Alece" . Realizada pela Assembleia Legislativa do Ceará , o evento ocorre neste domingo, 22, a partir das 7 horas. O objetivo é aproximar a população da Casa parlamentar cearense para reforçar a garantia de direitos.

Emissão de Documentos

Quem deseja emitir RG deve levar documentação obrigatória que pode ser acompanhada no site da Casa do Cidadão. Em casos de 2ª via, o solicitante paga taxa de R$ 65,91, feita via Pix ou transferência bancária. Já para emissão da Certidão de Antecedentes Criminais, o atendimento é gratuito, bastando apenas apresentar original ou cópia autenticada do RG.

Para o presidente da Alece, deputado Evandro Leitão (PDT), a iniciativa “é mais um passo para o Parlamento aberto e permite que os serviços que a Assembleia oferece em diversas frentes sejam mais conhecidos, impactando de forma positiva a vida da população”.

Visitação

Grupos de até 20 pessoas, em horários pré-agendados poderão realizar a visitação ao Memorial da Casa, ao Plenário 13 de maio e exposições. Na ocasião, também ocorrerá uma feira de orgânicos e de artesanato, atividades voltadas para o público infantil, espaço gastronômico e apresentações de artistas premiados em edições do Festival de Arte e Cultura, realizados em diferentes regiões do Estado durante as Assembleias Itinerantes no Interior.

Além desses serviços, a população terá acesso a outros órgão da Alece como Ouvidoria Parlamentar; Procuradoria Especial da Mulher; Escritório Frei Tito de Direitos Humanos, Comitê de Prevenção à Violência e Pefoce. O Centro de Mediação e Gestão de Conflitos realizará triagem para prestação de assessoria jurídica.

Serviço

Vem Pra Alece

Onde: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, localizado na Av. Desembargador Moreira, número 2807, bairro Dionísio Torres (entrada pela rua Barbosa de Freitas, próximo à esquina com a avenida Pontes Vieira).

Quando: Domingo, 22 de outubro, a partir das 7 horas